Sarah Nile, chi è l’amica di Veronica Ciardi? Età, marito, Grande Fratello, Uomini e Donne, Instagram (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sarah Nile è amica di Veronica Ciardi, novella sposa del calciatore della Nazionale Federico Bernardeschi, da ben undici anni. Il loro rapporto però pare essersi inasprito negli ultimi tempi tanto che la Nile non sarebbe nemmeno stata invitata al matrimonio dell’ex gieffina. Le due si conobbero proprio nel 2009, nel corso della decima edizione del... Leggi su donnapop (Di mercoledì 14 luglio 2021)è amica di, novella sposa del calciatore della Nazionale Federico Bernardeschi, da ben undici anni. Il loro rapporto però pare essersi inasprito negli ultimi tempi tanto che lanon sarebbe nemmeno stata invitata al matrimonio dell’ex gieffina. Le due si conobbero proprio nel 2009, nel corso della decima edizione del...

