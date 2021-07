Ritiro Napoli, De Laurentiis domani a Dimaro. In arrivo materiale tecnico realizzato da Zeus (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dimaro Ritiro Napoli. Alla vigilia della partenza per il Ritiro di Dimaro, il Napoli ha svolto gli ultimi test atletici agli ordini di Spalletti. Alla fine dei test lo staff medico e quello tecnico hanno deciso che Ghoulam non partirà per Dimaro e continuerà a svolgere il percorso riabilitativo al ginocchio a Castel Volturno, mentre Piotr Zielinski si aggregherà successivamente al gruppo avendo ricevuto alcuni giorni di permesso aggiuntivi dalla società. Ai microfoni di Radio kiss kiss Napoli è intervenuto Tito Rosatti, proprietario ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 luglio 2021). Alla vigilia della partenza per ildi, ilha svolto gli ultimi test atletici agli ordini di Spalletti. Alla fine dei test lo staff medico e quellohanno deciso che Ghoulam non partirà pere continuerà a svolgere il percorso riabilitativo al ginocchio a Castel Volturno, mentre Piotr Zielinski si aggregherà successivamente al gruppo avendo ricevuto alcuni giorni di permesso aggiuntivi dalla società. Ai microfoni di Radio kiss kissè intervenuto Tito Rosatti, proprietario ...

