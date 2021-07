Ritiro a Dimaro: 700 persone per gli allenamenti, richiesto il Green Pass o il tampone (Di mercoledì 14 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Diego De Carli, giornalista. Ecco quanto evidenziato: "Per il Trento è stata una grande stagione: ha festeggiato i 100 anni e ha vinto la Serie D, quindi rientrerà tra i protagonisti. La squadra mancava dopo alcuni lustri, annata molto piacevole. allenamenti Napoli? 700 persone sono un po' di più rispetto a quelle che potevano entrare al campo di Carciato fino a 2 anni fa. Sono state montate due tribune suppletive che hanno aggiunto ulteriori posti. Detta così sembrano pochi ma sono più di quelli che garantivamo fino a 2 anni fa. Le procedure da seguire sono molto ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Diego De Carli, giornalista. Ecco quanto evidenziato: "Per il Trento è stata una grande stagione: ha festeggiato i 100 anni e ha vinto la Serie D, quindi rientrerà tra i protagonisti. La squadra mancava dopo alcuni lustri, annata molto piacevole.Napoli? 700sono un po' di più rispetto a quelle che potevano entrare al campo di Carciato fino a 2 anni fa. Sono state montate due tribune suppletive che hanno aggiunto ulteriori posti. Detta così sembrano pochi ma sono più di quelli che garantivamo fino a 2 anni fa. Le procedure da seguire sono molto ...

Advertising

sscnapoli : ?? I convocati per il ritiro di #Dimaro2021 ?? - sscnapoli : ?? Il programma del ritiro a Dimaro dal 15 al 25 luglio! ?? - gilnar76 : Ritiro a Dimaro: 700 persone per gli allenamenti, richiesto il Green Pass o il tampone #Forzanapoli #Napoli… - Lorde_92 : RT @sscnapoli: ?? I convocati per il ritiro di #Dimaro2021 ?? - kupaleon : RT @DiMarzio: #Napoli | Tutti i giocatori che partiranno per Dimaro -