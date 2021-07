Per Zaki fine pena mai. Prolungata di altri 45 giorni la detenzione. Il giovane studente è in carcere in Egitto da quasi un anno e mezzo (Di mercoledì 14 luglio 2021) E’ stata Prolungata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell’anno scorso per propaganda sovversiva su internet. “Purtroppo la custodia cautelare è stata rinnovata per ulteriori 45 giorni”, ha confermato all’Ansa un rappresentante dell’Ong “Eipr”, Lobna Darwish. Lunedì si era tenuta una sessione di udienze tra cui quella dello studente egiziano e la decisione dei giudici circa un rinnovo o meno della carcerazione, come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 luglio 2021) E’ statadi45la custodia cautelare inal Cairo di Patrick, loegiziano dell’Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell’scorso per propaganda sovversiva su internet. “Purtroppo la custodia cautelare è stata rinnovata per ulteriori 45”, ha confermato all’Ansa un rappresentante dell’Ong “Eipr”, Lobna Darwish. Lunedì si era tenuta una sessione di udienze tra cui quella delloegiziano e la decisione dei giudici circa un rinnovo o meno della carcerazione, come ...

