News Uomini e Donne | paura per Diego Daddi | “Sto male”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La notizia è di poche ore fa,, ex corteggiatore die marito di Elga Enardu, ha contratto l’infezione da Coronavirus. “Sono positivo al Covid“, questo l’annuncio di, che ha subito informato i suoi fan. La moglie Elga Enardu, si è dichiarata non contagiata, ma molto preoccupata per il marito che sta attraversando un momento molto delicato., infatti, ha manifestato dei sintomi che lui stesso ha definito “non essere una passeggiata“, da qui nasce il suo appello social.: “Sto, ho preso il ...

Advertising

mariacarla1963 : RT @LaFionda2020: Adesso BASTA. Questo SCHIFO è uscito poco fa. Possiamo dirlo? Ci siamo ROTTI I COGLIONI di questa roba. Tutti, uomini e d… - lucabattanta : RT @LaFionda2020: Adesso BASTA. Questo SCHIFO è uscito poco fa. Possiamo dirlo? Ci siamo ROTTI I COGLIONI di questa roba. Tutti, uomini e d… - badicea : RT @LaFionda2020: Adesso BASTA. Questo SCHIFO è uscito poco fa. Possiamo dirlo? Ci siamo ROTTI I COGLIONI di questa roba. Tutti, uomini e d… - Lisa90135765 : RT @LaFionda2020: Adesso BASTA. Questo SCHIFO è uscito poco fa. Possiamo dirlo? Ci siamo ROTTI I COGLIONI di questa roba. Tutti, uomini e d… - Theskeptical_ : RT @LaFionda2020: Adesso BASTA. Questo SCHIFO è uscito poco fa. Possiamo dirlo? Ci siamo ROTTI I COGLIONI di questa roba. Tutti, uomini e d… -

Ultime Notizie dalla rete : News Uomini

... Conte sarà una specie di amministratore delegato dotato di tutte le potestà occorrenti per mandare avanti un partito: linea politica, organizzazioni,- intendendosi nella parolatutti ...' Quando io da segretario della Lega firmo le liste non chiedo 'sei omosessuale, sei eterosessuale', io cerco di trovaree donne in gamba, senza ghettizzare nessuno, senza etichettare nessuno '. Lo ha dichiarato in Aula Matteo Salvini nel corso del dibattito sul ddl Zan, verso il quale erano state presentate da ...A proposito di retorica. Un amico, un bimbo di Draghi, mi segnala un passaggio niente male contenuto nella dichiarazione apparentemente neutra offerta dal premier domenica sera dopo la vittoria dell’I ...Il presidente dell'Inps smentisce la sua stessa propaganda: Quota 100 è andata prevalentemente a uomini, dipendenti pubblici e con redditi medio-alti. E non ha creato posti di lavoro per i giovani. Il ...