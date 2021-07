Messi ha deciso | rimane al Barça | annuncio imminente

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Messi deciso

La stampa di Barcellona ne è certa: Lionelhadi rimanere in maglia blaugrana e a breve firmerà un contratto quinquennale. L'annuncio è imminente, si attende soltanto, riferisce il 'Mundo Deportivo', il via libera da parte della ...La stampa di Barcellona ne è certa: Lionelhadi rimanere in maglia blaugrana e a breve firmerà un contratto quinquennale (scadenza 2026, quando la Pulce avrà 39 anni) con il Barça. L'annuncio è imminente, si attende soltanto, ...(ANSA) - ROMA, 14 LUG - La stampa di Barcellona ne è certa: Lionel Messi ha deciso di rimanere in maglia blaugrana e a breve firmerà un contratto quinquennale (scadenza 2026, quando la Pulce avrà 39 ...Il Barcellona e Leo Messi hanno raggiunto un principio di accordo per il rinnovo dell'argentino. Secondo i media spagnoli il nuovo contratto prevede ...