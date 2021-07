Marotta, Inzaghi? Lazio lo ha svezzato e dato fiducia (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Conte? Ormai è il passato, ora affrontiamo una sfida nuova. Inzaghi è stato anche un mio calciatore alla Sampdoria. Grazie alla fiducia concessa dalla Lazio ha potuto mostrare il suo valore, lo hanno ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Conte? Ormai è il passato, ora affrontiamo una sfida nuova.è stato anche un mio calciatore alla Sampdoria. Grazie allaconcessa dallaha potuto mostrare il suo valore, lo hanno ...

Advertising

Inter : ?? | CONFERENZA Da San Siro la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/22 dell'Inter: parola al CEO… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Marotta, Inzaghi? Lazio lo ha svezzato e dato fiducia: (ANSA) - MILANO, 14 LUG - 'Conte? Ormai è i… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Marotta: 'Inzaghi? La Lazio lo ha svezzato e gli dato fiducia, speriamo che Eriksen possa tornare in campo' htt… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Marotta: 'Inzaghi? La Lazio lo ha svezzato e gli dato fiducia, speriamo che Eriksen possa tornare in campo' htt… - InterMagazine2 : INTER - Marotta: 'Inzaghi? La Lazio lo ha svezzato e gli dato fiducia, speriamo che Eriksen possa tornare in campo' -