Manageritalia | Mallen copresidente Asvis è successo comunità manageriale

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. - "La nomina di Marcellaè un riconoscimento delle sue indubbie capacità valoriali e professionali e della validità dell'impegno del management italiano per ...

E' quanto dichiara Mario Mantovani, presidentee Cida. Marcella, presidente della Fondazione Prioritalia, è stata nominata copresidente di Asvis, l'Alleanza italiana per lo ..."La nomina di Marcellaa copresidente Asvis è un riconoscimento delle sue indubbie capacità valoriali e ..., Cida, e tutte le federazioni del management italiano che essa rappresenta,...Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “La nomina di Marcella Mallen a copresidente Asvis è un riconoscimento delle sue indubbie capacità valoriali e professiona ...Laureata in giurisprudenza, la Mallen ha ricoperto ruoli dirigenziali specie nell ... Per dieci anni alla guida di Manageritalia Roma, è stata anche presidente del Centro Formazione Management del ...