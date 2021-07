Juve, Nedved replica a Sarri poi rivela: 'Ecco quando torna Ronaldo' (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Sarri? E' vero, il suo Scudetto lo abbiamo festeggiato poco perché è sembrato naturale. Sentivamo di essere molto scarichi e così abbiamo diviso le nostre strade per dare ulteriori motivazioni alla ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 luglio 2021) "? E' vero, il suo Scudetto lo abbiamo festeggiato poco perché è sembrato naturale. Sentivamo di essere molto scarichi e così abbiamo diviso le nostre strade per dare ulteriori motivazioni alla ...

Advertising

SkySport : #CristianoRonaldo resta alla #Juve? #Nedved: 'Arriva, arriva'. VIDEO #SkySport #Juventus #SkyCalciomercato - Filo2385Filippo : RT @tuttosport: #Nedved: '#Allegri? Ha abituato bene la #Juve per 5 anni, è carico' ?? - mr_kubra : RT @GuarroPas: #Juve #Nedved: “Aspettiamo #Ronaldo perché dal suo entourage non ci hanno detto che vuole andare”. (Dazn) - Lodamarco1 : RT @cmdotcom: #Juve, #Nedved: '#Allegri? C'era abitudine dopo 5 anni. #Locatelli? L'abbiamo lasciato tranquillo, c'è tempo. #Ronaldo? Nessu… - tuttosport : #Nedved: '#Allegri? Ha abituato bene la #Juve per 5 anni, è carico' ?? -