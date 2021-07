Il viaggio di Battiato (Di mercoledì 14 luglio 2021) Definito il cast completo della serata omaggio dedicato a Franco Battiato che si terrà il prossimo 21 settembre all’Arena di Verona. Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato – il titolo dell’evento – vedrà protagonisti: Alice, Arisa, Baustelle, Sonia Bergamasco, Bluvertigo, Angelo Branduardi, Umberto Broccoli, Vasco Brondi, Brunori Sas, Paolo Buonvino, Juri Camisasca, Giovanni Caccamo, Roberto Cacciapaglia, ColapesceDimartino, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Diodato, Emma, Eugenio Finardi, Max Gazzè, Fabrizio Gifuni, Mario Incudine, Luca Madonia, Fiorella Mannoia, Mahmood, Gianni Maroccolo … Continua L'articolo proviene da il ... Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Definito il cast completo della serata omaggio dedicato a Francoche si terrà il prossimo 21 settembre all’Arena di Verona. Invito al– Concerto per Franco– il titolo dell’evento – vedrà protagonisti: Alice, Arisa, Baustelle, Sonia Bergamasco, Bluvertigo, Angelo Branduardi, Umberto Broccoli, Vasco Brondi, Brunori Sas, Paolo Buonvino, Juri Camisasca, Giovanni Caccamo, Roberto Cacciapaglia, ColapesceDimartino, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Diodato, Emma, Eugenio Finardi, Max Gazzè, Fabrizio Gifuni, Mario Incudine, Luca Madonia, Fiorella Mannoia, Mahmood, Gianni Maroccolo … Continua L'articolo proviene da il ...

