Green pass obbligatorio, Meloni: "Follia anticostituzionale". Salvini: "Non scherziamo" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le misure annunciate dal presidente francese Emmanuel Macron sull'istituzione di un Green pass vaccinale obbligatorio per accedere a bar, ristoranti, mezzi pubblici, centri commerciali e culturali a partire dall'estate spacca la politica nostrana. Contrari Giorgia Meloni e Matteo Salvini, più favorevoli invece i presidenti di Regione, da Vincenzo De Luca a Giovanni Toti. Secondo la presidente di Fratelli d'Italia l'idea di utilizzare il Green pass per poter partecipare alla vita sociale è "raggelante", "l'ultimo passo verso la realizzazione di una società ...

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - EraldoFR : RT @matteosalvinimi: Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - franzscrib : RT @vucciria79: Ma se il green pass non agevolasse la circolazione di chi lo possiede, quale sarebbe la sua ragion d’essere? -