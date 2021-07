Green pass, imitare la Francia è una follia: la nostra libertà non è in vendita (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – Ci mancava “l’esempio” della Francia di Macron. Vi è un manipolo di imbonitori ubriachi di potere ai quali è stata lasciata l’illusione di poter decidere del destino di un intero paese sulla base di una emergenza sanitaria che viene prolungata da quello stesso potere pubblico che gli conferisce tale legittimità. Sono i cretini da lockdown, vecchi e giovani comunisti che, in mancanza della grande internazionale comunista, sognano un’alternativa costituita da un supergoverno titolare del potere infinito di sospendere e ristabilire lo stato di diritto che caratterizza ogni democrazia matura, e che difatti costituisce per loro del fumo negli occhi. Sono sparsi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – Ci mancava “l’esempio” delladi Macron. Vi è un manipolo di imbonitori ubriachi di potere ai quali è stata lasciata l’illusione di poter decidere del destino di un intero paese sulla base di una emergenza sanitaria che viene prolungata da quello stesso potere pubblico che gli conferisce tale legittimità. Sono i cretini da lockdown, vecchi e giovani comunisti che, in mancanza della grande internazionale comunista, sognano un’alternativa costituita da un supergoverno titolare del potere infinito di sospendere e ristabilire lo stato di diritto che caratterizza ogni democrazia matura, e che difatti costituisce per loro del fumo negli occhi. Sono sparsi ...

Advertising

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - _iunius : RT @VittorioBanti: È politicamente errato sostenere l'inapplicabilità del Green Pass: la questione è politica, di chi appoggia un provvedim… - thepalecountess : Certo, la fascia più scoperta continua a essere quella 60-70 che si poteva prenotare mesi fa, ma continuiamo a berc… -