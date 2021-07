Ddl Zan, il Senato respinge per un voto la proposta di sospensiva | Salvini: 'Senza dialogo questa legge è morta' (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'Aula del Senato ha respinto la proposta di sospensiva al Ddl Zan contro l'omotransfobia per un solo voto: 136 sì e 135 no. Le questioni sospensive erano state presentate da Forza Italia e Lega. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'Aula delha respinto ladial Ddl Zan contro l'omotransfobia per un solo: 136 sì e 135 no. Le questioni sospensive erano state presentate da Forza Italia e Lega. ...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - sonia_care98 : RT @HuertDeAuteuil: Se educhiamo le nuove generazioni a rispettare tutti nonostante le differenze, non ci sarà bisogno di una legge che tut… - siIvestro : RT @HuertDeAuteuil: Se educhiamo le nuove generazioni a rispettare tutti nonostante le differenze, non ci sarà bisogno di una legge che tut… -