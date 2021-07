Covid e paura dei contagi | un milione di ricoveri in meno negli ospedali J&J | ' Come sfruttare le televisite'

Advertising

fattoquotidiano : INSEGUENDO IL COVID La proroga è ormai sicura - La “Delta” adesso fa paura e a Palazzo Chigi temono i focolai da fe… - PulcinoRossoner : RT @UtherPe1: Io sono vaccinato, sono un pro Vax, credo nella scienza, ho una domanda, perché i Governi non pongono l'obbligo vaccinale per… - SandroBergamo1 : @albertfinz @claudiocerasa Morti 328 su 32 milioni di dosi al 26.5.21. Quattro (dicesi: 4; uno ogni 8 milioni) ri… - disicaterina : @Gigadesires Gente che rischia di crepare da un momento all'altro perché si droga, si alcolizza, fuma 40 sigarette… - Roby13291246 : RT @gioveron: Forza governo! Fai quello che fa la Francia. Almeno copia, ma subito pero, senno a settembre siamo punto e a capo. Anche con… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid paura

Molti paesi hanno già tantadella Variante, tanto da prendere rigide contromisure. Per scongiurare una quarta ondata, la vaccinazione potrebbe diventare obbligatoria per chiunque voglia continuare a svolgere una vita ......pubblica nipponica ha espresso forti dubbi sull'opportunità di disputare i Giochi perdi un ... Anche l'Austria registra un'impennata dei contagi. Per l'esattezza, sono triplicati nel giro di ...(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Dobbiamo convincerci che non dobbiamo valutare solo il numero dei contagi ma dobbiamo valutare con attenzione il numero degli ospedalizzati". Lo ha detto a Radio Anch'io su Ra ...In Germania la gestione è meno categorica, in Italia ci si pensa, mentre in Austria agli ospiti di hotel, ristoranti e club notturni viene richiesto il certificato vaccinale ...