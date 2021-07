Corruzione e traffico influenze a Salerno, indagato anche un magistrato (Di mercoledì 14 luglio 2021) Figura anche un magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno tra i destinatari di una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Napoli nell’ambito di un’ indagine dei carabinieri nella quale gli inquirenti ipotizzano i reati di Corruzione in atti giudiziari e traffico di influenze, continuati e in concorso. Tra gli indagati, oltre al magistrato che si occupa di reati in settore dell’edilizia, reati ambientali e contro la pubblica amministrazione, figurano anche alcuni imprenditori, un generale della Guardia di Finanza in ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 14 luglio 2021) Figuraunin servizio presso la Procura della Repubblica ditra i destinatari di una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Napoli nell’ambito di un’ indagine dei carabinieri nella quale gli inquirenti ipotizzano i reati diin atti giudiziari edi, continuati e in concorso. Tra gli indagati, oltre alche si occupa di reati in settore dell’edilizia, reati ambientali e contro la pubblica amministrazione, figuranoalcuni imprenditori, un generale della Guardia di Finanza in ...

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione traffico Cresce il mercato illecito dell'oro Questi minatori sono anche esposti a omicidi, migrazioni forzate, riciclaggio di denaro, corruzione, racket, droga e prostituzione. Una recente analisi sul traffico di bambini è stata collegata a ...

Giunto in Calabria iraniano accusato di immigrazione clandestina ... a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falsità ideologica, traffico d'influenze illecite e corruzione. Il soggetto, in particolare,...

Corruzione e traffico influenze a Salerno, indagato anche pm - Campania Agenzia ANSA Corruzione e traffico di influenze, indagato anche un pm di Salerno Figura anche un magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno tra i destinatari di una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Napoli anche per imprenditori, un general ...

Corruzione e traffico d'influenze a Salerno, indagato anche un pm Figura anche un magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno tra i destinatari di una serie di perquisizioni disposte dalla Procura ...

