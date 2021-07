Clima, Ue: carbon tax su import prodotti più inquinanti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una tassa sul contenuto di CO2 dei prodotti dei settori a più alte emissioni per tutelare l'industria europea dalla concorrenza di economie con norme sul Clima meno stringenti. E' la proposta presente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una tassa sul contenuto di CO2 deidei settori a più alte emissioni per tutelare l'industria europea dalla concorrenza di economie con norme sulmeno stringenti. E' la proposta presente ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Clima, Ue: carbon tax su import prodotti più inquinanti #carbontax - MediasetTgcom24 : Clima, Ue: carbon tax su import prodotti più inquinanti #carbontax - angela__mauro : Dalla Ue il piano clima più ambizioso del mondo. Ma parte nel 2026. Tra 5 anni tasse su aerei, navi, case se inquin… - RosannaMarani : Misure Ue per il clima, la bozza di Carbon tax esclude l’acciaio inox. Eurodeputati preoccupati per la Thyssenkrupp… - mfiorent : Misure Ue per il clima, la bozza di Carbon tax esclude l’acciaio inox. Eurodeputati preoccupati per la Thyssenkrupp… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima carbon Clima, Ue: carbon tax su import prodotti più inquinanti E' la proposta presente nel pacchetto clima della Commissione Ue. Il meccanismo dovrebbe essere operativo dal 2026 e riguardare settori come ferro e acciaio, cemento, elettricità, alluminio e ...

Dalla Ue il piano clima più ambizioso del mondo. Ma parte nel 2026 Il 'Carbon adjustment mechanism' comincerà a far fluire denaro nelle casse dell'Ue solo a partire dal 2026. Gli anni dal 2023 al 2025, quando il piano si spera sarà stato approvato da Consiglio e ...

Clima: al G20 l’Europa spinge sulla carbon tax Il Sole 24 ORE Clima, Ue: carbon tax su import prodotti più inquinanti Una tassa sul contenuto di CO2 dei prodotti dei settori a più alte emissioni per tutelare l'industria europea dalla concorrenza di economie con norme sul clima meno stringenti. E' la proposta presente ...

New Auto, la nuova strategia Volkswagen per il 2030 Nel 2030 l’auto sarà elettrica, più intelligente, e autonoma. E soprattutto continuerà a essere al centro della mobilità individuale. È la visione ...

E' la proposta presente nel pacchettodella Commissione Ue. Il meccanismo dovrebbe essere operativo dal 2026 e riguardare settori come ferro e acciaio, cemento, elettricità, alluminio e ...Il 'adjustment mechanism' comincerà a far fluire denaro nelle casse dell'Ue solo a partire dal 2026. Gli anni dal 2023 al 2025, quando il piano si spera sarà stato approvato da Consiglio e ...Una tassa sul contenuto di CO2 dei prodotti dei settori a più alte emissioni per tutelare l'industria europea dalla concorrenza di economie con norme sul clima meno stringenti. E' la proposta presente ...Nel 2030 l’auto sarà elettrica, più intelligente, e autonoma. E soprattutto continuerà a essere al centro della mobilità individuale. È la visione ...