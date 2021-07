Che Serie A sarà quella della stagione 2021-2022? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un dominio bianconero con qualche punta di nerazzurro qua e là All’inizio della Serie A stagione 2021-2022 manca ancora più di un mese e mezzo eppure già oggi è possibile dire con discreta certezza quali saranno le squadre che si daranno battaglia fino alla fine di maggio per la conquista dello scudetto. Detto altrimenti: grazie alle prime mosse di calciomercato effettuate dalle big, siamo in grado di offrirvi in questo stesso momento una griglia delle favorite per il tricolore. Senza perdere tempo, vi diciamo subito che davanti a tutte ci sarà la Juventus. Come mai proprio la Juventus? ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un dominio bianconero con qualche punta di nerazzurro qua e là All’iniziomanca ancora più di un mese e mezzo eppure già oggi è possibile dire con discreta certezza quali saranno le squadre che si daranno battaglia fino alla fine di maggio per la conquista dello scudetto. Detto altrimenti: grazie alle prime mosse di calciomercato effettuate dalle big, siamo in grado di offrirvi in questo stesso momento una griglia delle favorite per il tricolore. Senza perdere tempo, vi diciamo subito che davanti a tutte cila Juventus. Come mai proprio la Juventus? ...

RobTallei : In Francia sale a 1,9 milioni il numero di cittadini che hanno prenotato il vaccino dopo l'annuncio che il pass san… - gigiodonna1 : …come l’esordio a 16 anni in serie A. Ho vissuto anni straordinari che non dimenticherò mai. Ora è arrivato il mome… - stebellentani : @DiMarzio Di solito quelle cose le scrive uno che lascia la serie B ungherese. - narancial0vebot : Praticamente mi sveglio e trovo un messaggio del venditore che dice di aver sbagliato a scrivere l'inserzione e che… - quattrodinotte : @marta_____1 Mi sono bloccata un attimo che sto vedendo la serie -