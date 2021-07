Calciomercato Atalanta, Mazzocchi ceduto alla Ternana (Di mercoledì 14 luglio 2021) BERGAMO - L' Atalanta piazza un colpo in uscita e cede alla Ternana con la formula del prestito secco - fino al 30 giugno 2022 - l'attaccante classe 1998 Simone Mazzocchi , alla Reggiana in Serie B ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 luglio 2021) BERGAMO - L'piazza un colpo in uscita e cedecon la formula del prestito secco - fino al 30 giugno 2022 - l'attaccante classe 1998 SimoneReggiana in Serie B ...

