BALLANDO CON LE STELLE: VALERIA FABRIZI SCENDE IN PISTA NELLO SHOW DI RAI1? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Due anni fa Suor Costanza, l'alter ego televisivo di VALERIA FABRIZI, si era esibita in un sensuale tango NELLO studio di BALLANDO con le STELLE. Un'incursione speciale per un'episodio di Che Dio ci aiuti, l'amata serie che tornerà su RAI1 nel 2023. La grande attrice adora ballare e aveva confessato qualche mese di essersi candidata per il dance SHOW di Milly Carlucci, fin dalla prima edizione. Amo il ballo da sempre, da giovane mi chiamavano Gilda, Rita Hayworth. Ero scatenata, anche se non ho mai studiato danza. Mi ero proposta perfino a Milly Carlucci fin dal primo ...

