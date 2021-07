Ama: ringraziamo Carabinieri per arresto piromane cassonetti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “Desidero ringraziare i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere per l’arresto del piromane che la scorsa notte ha dato alle fiamme tre cassonetti stradali in via Ippolito Nievo in XII municipio.” “Un plauso va anche ai Vigili del Fuoco per il loro tempestivo intervento, che ha evitato che le fiamme si propagassero evitando così ulteriori gravi danni”. Lo dichiara Stefano Zaghis, Amministratore Unico di AMA S.p.A. Secondo quanto rilevato dal personale territoriale dell’azienda, da inizio anno, sono stati complessivamente oltre 200 i contenitori distrutti nei vari quadranti della Capitale. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “Desidero ringraziare idella Stazione Roma Trastevere per l’delche la scorsa notte ha dato alle fiamme trestradali in via Ippolito Nievo in XII municipio.” “Un plauso va anche ai Vigili del Fuoco per il loro tempestivo intervento, che ha evitato che le fiamme si propagassero evitando così ulteriori gravi danni”. Lo dichiara Stefano Zaghis, Amministratore Unico di AMA S.p.A. Secondo quanto rilevato dal personale territoriale dell’azienda, da inizio anno, sono stati complessivamente oltre 200 i contenitori distrutti nei vari quadranti della Capitale.

