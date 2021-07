Vaccini covid ai 12-18enni | Locatelli CTS | “Sono estremamente sicuri e garantiscono la continuità scolastica in presenza”

(Di martedì 13 luglio 2021) "Della vaccinazione tra 12 e 18 anni ne penso tutto il bene possibile: i profili di sicurezza del vaccinorassicuranti. E il vaccino consente loro di non sviluppare le pur rare sindromi multi-infiammatorie sistemiche conseguenti all'infezioni da Sars-Cov-2, ridurre la circolazione virale e garantire nelle classi la protezione di ragazzi che non rispondono al vaccino perchéin condizioni di immunodeficienza. In ultimo, la vaccinazione in questa fascia di eà consente di garantire con sicurezza lain". L'articolo .

... caos per il ritorno a scuola: ma il ministro Bianchi dice 'no' al pressing dei presidiai ... La previsione di mantenere l'organico straordinario, il cosiddetto organico, è giusta, ma la ...LIVE Sempre a proposito dianti -, il generale Figliuolo, commentando l'andamento della campagna nazionale, ha ribadito l'importanza di 'intercettare i cosiddetti indecisi' per ...Il Jerusalem Post sottolinea come, fra l’altro, circa il 53% dei nuovi casi è rappresentato da persone che avevano completato il ciclo vaccinale o da pazienti che erano stati c ...La Food and Drug Administration (FDA) americana ha comunicato che sono stati segnalati cento casi di sindrome di Guillain-Barré dopo la ...