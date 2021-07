Sub si immerge e non torna più a galla | Gabriele Ibba morto a 21 anni | ipotesi malore in acqua

Advertising

Warp9001 : @LaStampa Da quando uno che si immerge in apnea è un sub? Allora sono un sub anch’io. Vabbè, nel frattempo condogli… -

Ultime Notizie dalla rete : Sub immerge

leggo.it

Leggi anche > L'allarme era scattato intorno alle 20:30 quando gli amici del, non vedendolo risalire dopo una immersione nelle acque antistanti la Sella del Diavolo hanno fatto scattare l'allarme.1 of 12 " Sono sempre stato affascinato dall'atmosfera- marina - racconta Nick Maltese, ... Volevo restituire la sensazione che si vive con ogni senso quando ci si". Si comincia con la ...Leggi anche > Variante Delta, 4 regioni rischiano il passaggio in zona gialla L'allarme era scattato intorno alle 20:30 quando gli amici del sub, non vedendolo risalire dopo una immersione nelle acque ...Tragedia ieri sera nelle acque del Poetto di Cagliari. Gabriele Ibba, un giovane sub di 20 anni scomparso durante un'immersione, è stato trovato morto, deceduto forse per ...