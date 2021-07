Sirigu: «Quello che ho detto a Gigio prima dei rigori resterà per sempre un segreto tra me, lui e Meret» (Di martedì 13 luglio 2021) Il Corriere della Sera intervista il secondo portiere della Nazionale italiana, Salvatore Sirigu. Il giorno prima della finale di Euro 2020, ha inviato un video ai compagni, nella chat Whatsapp del gruppo. Si sono tutti commossi. Racchiudeva le immagini (raccolte in segreto) di mogli, fidanzate, genitori, soprattutto figli, e tutti dicevano più o meno: «Vinci per noi». Racconta perché lo ha fatto: «Quando non giochi hai due strade: o aspetti il tuo turno in silenzio, oppure cerchi di essere prezioso in altro modo». prima di ogni partita Sirigu ha mandato un messaggio motivazionale alla squadra. «È ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021) Il Corriere della Sera intervista il secondo portiere della Nazionale italiana, Salvatore. Il giornodella finale di Euro 2020, ha inviato un video ai compagni, nella chat Whatsapp del gruppo. Si sono tutti commossi. Racchiudeva le immagini (raccolte in) di mogli, fidanzate, genitori, soprattutto figli, e tutti dicevano più o meno: «Vinci per noi». Racconta perché lo ha fatto: «Quando non giochi hai due strade: o aspetti il tuo turno in silenzio, oppure cerchi di essere prezioso in altro modo».di ogni partitaha mandato un messaggio motivazionale alla squadra. «È ...

