Sirigu lascerà il Torino ma rimarrà in Serie A (Di martedì 13 luglio 2021) Nelle ultime ore di calciomercato il nome di Salvatore Sirigu è stato avvicinato al Genoa. Il portiere sardo, dopo 5 anni, lascerà il Torino. Il neo campione d’Europa è corteggiato da diverse squadre di Serie A, oltre alla squadra genovese anche il Napoli si è fatto vivo. Il nuovo allenatore del Torino, Ivan Juric, si è già congedato con il secondo portiere della nazionale: “Milinkovic-Savic sarà il primo portiere del Torino, Berisha il secondo”. Sirigu Genoa, il club ligure preferisce l’esperienza Dopo il ritorno di Mattia Perin alla Juventus, il club genovese ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 luglio 2021) Nelle ultime ore di calciomercato il nome di Salvatoreè stato avvicinato al Genoa. Il portiere sardo, dopo 5 anni,il. Il neo campione d’Europa è corteggiato da diverse squadre diA, oltre alla squadra genovese anche il Napoli si è fatto vivo. Il nuovo allenatore del, Ivan Juric, si è già congedato con il secondo portiere della nazionale: “Milinkovic-Savic sarà il primo portiere del, Berisha il secondo”.Genoa, il club ligure preferisce l’esperienza Dopo il ritorno di Mattia Perin alla Juventus, il club genovese ...

