Se ci diventa insopportabile la sofferenza delle aragoste (Di martedì 13 luglio 2021) Ho l'impressione che stiano cambiando in profondità molte cose, e molto importanti, nel nostro rapporto con le specie animali. Sicuramente stanno cambiando in me, con un sentimento nuovo, e comunque per me inedito, di empatia (scusate la parolaccia) per le sofferenze degli animali, di sdegno per il dolore che infliggiamo loro, spesso gratuitamente, con una protervia che non ha nessuna giustificazione. Perciò ho accolto con soddisfazione la notizia (che ho trovato qui su HuffPost a firma di Ilaria Betti) che in Inghilterra sta per essere messa al bando la pratica barbarica di bollire vive le aragoste. Finalmente. E questo "finalmente" tra alimento da una rivoluzione della ...

