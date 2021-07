Renzi bacchetta gli altri sul ddl Zan: 'La Lega non faccia passi indietro, la sinistra non rincorra bandierine' (Di martedì 13 luglio 2021) A otto mesi dal voto alla Camera, il disegno di legge Zan entra oggi nell'arena del Senato. Per Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'Interno di Italia viva "sarà il Vietnam", vista la guerra che si ... Leggi su globalist (Di martedì 13 luglio 2021) A otto mesi dal voto alla Camera, il disegno di legge Zan entra oggi nell'arena del Senato. Per Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'Interno di Italia viva "sarà il Vietnam", vista la guerra che si ...

Advertising

CalifanoRosy : RT @globalistIT: - globalistIT : - DOMENICONEGRI : RT @La_manina__: Quello che non riesco a capire è come faccia Renzi, alla guida di un partito che non schioda dal 2% neanche con le cannona… - caterino_teresa : RT @La_manina__: Quello che non riesco a capire è come faccia Renzi, alla guida di un partito che non schioda dal 2% neanche con le cannona… - DonatoDAgostino : RT @La_manina__: Quello che non riesco a capire è come faccia Renzi, alla guida di un partito che non schioda dal 2% neanche con le cannona… -