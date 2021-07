Quale sarà il business del secolo secondo Bill Gates e Jeff Bezos (Di martedì 13 luglio 2021) Bill Gates, Jeff Bezos e Al Gore sono alcuni tra i grandi finanziatori che hanno permesso a Nature's Fynd di esistere grazie a una raccolta 158 milioni di dollari. Cosa c'è di così speciale in questa piccola azienda di Chicago da attirare l’attenzione degli investitori più potenti del mondo? La risposta è semplice perché si tratta di una società specializzata nel grande business del futuro: la carne prodotta da proteine vegetali. Al momento, Nature's Fynd non è una società pubblica, ma vista la potenza di fuoco di chi la sta sostenendo sembra logico che nel prossimo futuro le sue azioni saranno disponibili ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 luglio 2021)e Al Gore sono alcuni tra i grandi finanziatori che hanno permesso a Nature's Fynd di esistere grazie a una raccolta 158 milioni di dollari. Cosa c'è di così speciale in questa piccola azienda di Chicago da attirare l’attenzione degli investitori più potenti del mondo? La risposta è semplice perché si tratta di una società specializzata nel grandedel futuro: la carne prodotta da proteine vegetali. Al momento, Nature's Fynd non è una società pubblica, ma vista la potenza di fuoco di chi la sta sostenendo sembra logico che nel prossimo futuro le sue azioni saranno disponibili ...

