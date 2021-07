Matteo Renzi e Lucio Presta indagati: finanziamento illecito per il documentario «Firenze secondo me» (Di martedì 13 luglio 2021) Il leader di Italia Viva è indagato dalla procura di Roma per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip Leggi su corriere (Di martedì 13 luglio 2021) Il leader di Italia Viva è indagato dalla procura di Roma pere false fatturazioni insieme al manager dei vip

Advertising

meb : A Napoli per il nuovo libro di Matteo #Renzi. Come sempre coraggioso! Sempre al fianco di @matteorenzi, sempre… - Mov5Stelle : L’ultima sparata del “Bomba”, al secolo Matteo Renzi, è un referendum (sic!) nel 2022 per abolire il… - HuffPostItalia : Matteo Renzi apre ai referendum leghisti sulla giustizia - Siciliano741 : RT @DomaniGiornale: ??ESCLUSIVO??#Renzi indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni con Lucio Presta. L'indagine verte sui rappo… - giangio87 : RT @HuffPostItalia: Matteo Renzi e Lucio Presta indagati per finanziamento illecito -