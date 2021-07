L’uomo invisibile Il… Salvatore

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 13 luglio 2021) E’ sceso in campo solo pochi minuti, nella sfida già indirizzata contro il Galles. Non si è sporcato i guanti. Non ha respinto un calcio di rigore, non è stato protagonista di un’uscita decisiva, di un intervento salva-partita. Ma è stato comunque un uomo fondamentale per la vittoria dell’Europeo, con il suo carisma e la sua capacità di fare gruppo. Stiamo parlando diSirigu, portiere del Torino che può essere comunque considerato uno dei migliori nel suo ruolo. E’ reduce da una stagione altalenante con il club granata, non tanto per problemi tecnici ma a causa di incomprensioni con la dirigenza. Il suo futuro è ancora tutto da decidere, ma nel frattempo è ...