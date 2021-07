La Gazzetta del Mezzogiorno: nubi all’orizzonte, rischio di non essere in edicola da agosto Tornano i problemi (Di martedì 13 luglio 2021) Tornano, gravi, i problemi della Gazzetta del Mezzogiorno. Di fatto rigettata la proposta del gruppo Ladisa per l’acquisto, gruppo che tuttora gestisce la testata secondo quanto affidato dalla sezione fallimentare del tribunale di Bari. Ora, di fatto, resta in campo la gestione attuale ma oltre il 31 luglio dovrebbe essere tutto fermato. C’è una cordata alternativa: si chiama Ecologica, di Miccolis-Albanese. Altrimenti l’asta. E dal 2 agosto il giornale, stando alle condizioni attuali, rischia di non uscire. L'articolo La Gazzetta del Mezzogiorno: ... Leggi su noinotizie (Di martedì 13 luglio 2021), gravi, idelladel. Di fatto rigettata la proposta del gruppo Ladisa per l’acquisto, gruppo che tuttora gestisce la testata secondo quanto affidato dalla sezione fallimentare del tribunale di Bari. Ora, di fatto, resta in campo la gestione attuale ma oltre il 31 luglio dovrebbetutto fermato. C’è una cordata alternativa: si chiama Ecologica, di Miccolis-Albanese. Altrimenti l’asta. E dal 2il giornale, stando alle condizioni attuali, rischia di non uscire. L'articolo Ladel: ...

