Infortunio Lozano | non completate tutte le visite | il motivo

Nel corso della sfida tra Messico e Trinidad e Tobago di domenica Hirving El Chucky Lozano ha riportato un Infortunio grave e spaventoso. Mentre a tutta velocità attaccava la porta un difensore l'ha spinto alle spalle, provocando una rovinosa caduta. Lozano, in caduta, è stato colpito involontariamente in pieno volto dall'uscita del portiere. La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione sul suo Infortunio. Come comunicato dalla stessa federazione messicana il numero 11 azzurro dovrebbe restare fermo ai box per un periodo che va dalle 4 alle 6 settimane.

sscnapoli : ?? @HirvingLozano70, infortunio durante il match Messico-Trinidad Tobago di Golden Cup. ?? - rtl1025 : ?? Infortunio grave in campo per #Lozano, attaccante del #Napoli, durante un'amichevole del #Messico contro il… - EuropaCalcio : #Napoli infortunio #Lozano, i tempi di recupero del #Chucky #europacalcio - EuropaCalcio : #Napoli infortunio #Lozano, contusione al volto e ferita vicino all’occhio #europacalcio - Fantacalcio : Napoli, altri accertamenti per Lozano: occhio ai tempi di recupero -