Impariamo a perdere | una lezione anche per noi Da Berrettini e Luis Enrique grandi esempi Ma ai bambini diciamo altro

(Di martedì 13 luglio 2021) Una riflessione dopo la giornata di domenica scorsa in tv. Matteo(nella foto) a Wimbledon ci ha fatto sognare e si è battuto con onore. Un giovane pieno di talento e umiltà davvero straordinario. Uno per tanti per come ha lottato e saputo gestirela sconfitta. L’Italia ha vinto gli Europei con una serie incredibile di partite vinte consecutive frutto dell’essere squadra davvero. BRUTTO SPETTACOLO. Dispiace vedere comportamenti antisportivi come fischiare l’inno, inveire su giocatori infortunati, togliersi la medaglia del 2º posto sul tetto d’Europa e uscire dal campo durante la premiazione… mancanze di rispetto ...

