Il Signore degli Anelli | la trilogia torna al cinema in 4K | ecco le date

Leggi su movieplayer

(Di martedì 13 luglio 2021) UCIs ha svelato leprevisto per il ritorno della saga Il, in versione rimasterizzata, nelle sale. La saga de Ilrifinalmente nelle sale in una versione rimasterizzata, per la gioia dei fan e UCIs ha ora confermato lepreviste per l'appuntamento. Le avventure dei personaggi creati da J.R.R. Tolkien ritorneranno infatti sul grande schermo a partire dal 22 luglio e accompagneranno gli spettatori per tutta l'estate. La maratona estiva della ...