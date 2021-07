Il ddl Zan oggi in Aula a Palazzo Madama. Se mancano i voti è solo colpa di Renzi. Con i 17 senatori Iv ci sono i numeri. Il rottamatore però ha altri piani (Di martedì 13 luglio 2021) Chiedere a Matteo Renzi di giocare a carte scoperte sarebbe come chiedere un giocatore di poker di dichiarare il punto prima dell’ultima puntata. E la piega presa dal Ddl Zan (qui il testo), che oggi approda in Aula per la discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità, non fa eccezione. L’ex premier, come è noto, prima ha lanciato il sasso e poi ha nascosto la mano, e provando a dare la colpa agli altri, “l’ostruzionismo da un lato e l’ideologismo dall’altro rischiano di far saltare il provvedimento”, è il suo refrain da giorni; ma se da una parte ha gioco facile visto il muro alzato dal segretario ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 luglio 2021) Chiedere a Matteodi giocare a carte scoperte sarebbe come chiedere un giocatore di poker di dichiarare il punto prima dell’ultima puntata. E la piega presa dal Ddl Zan (qui il testo), cheapproda inper la discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità, non fa eccezione. L’ex premier, come è noto, prima ha lanciato il sasso e poi ha nascosto la mano, e provando a dare laagli, “l’ostruzionismo da un lato e l’ideologismo dall’altro rischiano di far saltare il provvedimento”, è il suo refrain da giorni; ma se da una parte ha gioco facile visto il muro alzato dal segretario ...

