Ghostwire Tokyo è l' ultimo titolo ad essere rinviato

(Di martedì 13 luglio 2021)non uscirà più quest'anno. Tango Gameworks ha annunciatonon uscirà più ad ottobre di quest'anno, ma arriverà invece all'inizio del 2022. Il team ha affermato che mentre vuole mettere il gioco nelle mani dei giocatori il prima possibile, la salute e il bendel personale vengono prima. Il Giappone è attualmente in stato di emergenza poiché i casi di COVID-19 continuano ad aumentare. "Vogliamo che abbiate il gioco tra le mani il prima possibile" inizia la dichiarazione, "così sarete in grado di vivere la versione indimenticabile di unainfestata ...

Advertising

spyke6x : RT @Nerdbunker: Ghostwire: Tokyo é adiado para 2022 - mmarchesim_ : RT @Nerdbunker: Ghostwire: Tokyo é adiado para 2022 - vitorkissmd : RT @Nerdbunker: Ghostwire: Tokyo é adiado para 2022 - Nerdbunker : Ghostwire: Tokyo é adiado para 2022 - IGNitalia : Ennesimo ritardo a causa del COVID-19: Bethesda e Tango Gameworks hanno annunciato il rinvio di #GhostwireTokyo ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghostwire Tokyo

Dopo aver visto un corposo nuovo gameplay di Deathloop, gli appassionati delle produzioni Bethesda si sono giusto domandati quando avremmo potuto rivedere qualcosa di nuovo su. Il secondo titolo Bethesda in arrivo in esclusiva temporale su PlayStation 5 si è mostrato per la prima volta circa una anno esatto fa, e da allora non abbiamo più avuto notizie sul ...Il nuovo titolo di Arkane, insieme adi Tango Gameworks, però, usciranno prima su console Sony, e solo dopo un periodo di tempo di esclusività potranno debuttare anche sulle altre ...Tramite i suoi canali social, Tango Gameworks ha annunciato che lo sviluppo di Ghostwire: Tokyo richiederà più tempo del previsto, e che la finestra di lancio andrà dunque a cadere nei primi mesi del ...Attraverso un tweet ufficiale, Tango Gameworks ha annunciato che il gioco Ghostwire: Tokyo è stato rimandato ad una nuova finestra di uscita.