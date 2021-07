Clemente: 'Da quando mi sono candidata a sindaco mi hanno sempre chiesto di fare un passo indietro per un uomo' (Di martedì 13 luglio 2021) 'Da quando ho reso pubblica la mia candidatura mi hanno sempre chiesto di fare un passo indietro per un uomo. Io credo che per le donne sia il momento di fare dieci passi in avanti. Ciò che ho sempre ... Leggi su napolitoday (Di martedì 13 luglio 2021) 'Daho reso pubblica la mia candidatura midiunper un. Io credo che per le donne sia il momento didieci passi in avanti. Ciò che ho...

