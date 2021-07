Calcio: Sergio Ramos 'Scelto Psg per vincere, Mbappè? Spero resti' (Di martedì 13 luglio 2021) "Ho voglia di fare la storia e sono nella squadra giusta per riuscirci" PARIGI (FRANCIA) - "Sono qui per ricominciare da zero e ci aspettiamo di vivere una grande stagione. Come sarebbe affrontare il ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) "Ho voglia di fare la storia e sono nella squadra giusta per riuscirci" PARIGI (FRANCIA) - "Sono qui per ricominciare da zero e ci aspettiamo di vivere una grande stagione. Come sarebbe affrontare il ...

