Bus a fuoco in galleria: autista mette in salvo tutti i 25 bambini a bordo (Di martedì 13 luglio 2021) Martedì mattina un autobus con a bordo 25 bambini ha preso fuoco all’interno della galleria Fiumelatte, lungo la strada statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, all’altezza di Varenna. In galleria il bus ha iniziato ad avere problemi, l’autista ha accostato, ha fatto scendere tutti i bambini e, abbandonando il mezzo che iniziava a prendere fuoco, li ha accompagnati fuori dalla galleria. I bambini si sono spaventati ma sono in buone condizioni di salute, l’elisoccorso ha portato sul posto i medici di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 luglio 2021) Martedì mattina un autobus con a25ha presoall’interno dellaFiumelatte, lungo la strada statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, all’altezza di Varenna. Inil bus ha iniziato ad avere problemi, l’ha accostato, ha fatto scenderee, abbandonando il mezzo che iniziava a prendere, li ha accompagnati fuori dalla. Isi sono spaventati ma sono in buone condizioni di salute, l’elisoccorso ha portato sul posto i medici di ...

