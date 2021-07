Britney Spears: il documentario sulla sua vita ottiene una nomination agli Emmy (Di martedì 13 luglio 2021) Il documentario Framing Britney Spears ha ottenuto una nomination agli Emmy mentre la star della musica continua la sua battaglia legale. Framing Britney Spears, il documentario realizzato dal New York Times che ripercorre la vita e la carriera dalla popstar, ha ottenuto una nomination agli Emmy. La candidatura nella categoria Miglior documentario arriva in un periodo molto complicato per la cantante che sta lottando per porre fine alla ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 luglio 2021) IlFramingha ottenuto unamentre la star della musica continua la sua batta legale. Framing, ilrealizzato dal New York Times che ripercorre lae la carriera dalla popstar, ha ottenuto una. La candidatura nella categoria Migliorarriva in un periodo molto complicato per la cantante che sta lottando per porre fine alla ...

