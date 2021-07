Bernardeschi si sposa: dall’Europeo all’altare. Ecco dove e chi è la fidanzata (Di martedì 13 luglio 2021) Festa doppia per Federico Bernardeschi che, dopo aver gioito e pianto a Wembley, è pronto per un altro grande passo: il matrimonio. A meno di 48 ore dalla vittoria degli Azzurri per gli Euro2020 il calciatore di 27 anni è pronto per salire sull’altare e sposarsi. Bernardeschi ha disputato i tempi supplementari nella semifinale contro la Spagna ed è entrato in campo anche contro l’Inghilterra segnando sempre i rigori. Il suo obiettivo attuale sembra prendersi la Juventus: con il contratto che sta per scadere deve convincere Massimiliano Allegri. Non prima però di aver pronunciato il fatidico sì. Bernardeschi si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) Festa doppia per Federicoche, dopo aver gioito e pianto a Wembley, è pronto per un altro grande passo: il matrimonio. A meno di 48 ore dalla vittoria degli Azzurri per gli Euro2020 il calciatore di 27 anni è pronto per salire sull’altare ersi.ha disputato i tempi supplementari nella semifinale contro la Spagna ed è entrato in campo anche contro l’Inghilterra segnando sempre i rigori. Il suo obiettivo attuale sembra prendersi la Juventus: con il contratto che sta per scadere deve convincere Massimiliano Allegri. Non prima però di aver pronunciato il fatidico sì.si ...

