Balzo dei contagi, anche a Bergamo dove per la 3ª settimana non ci sono decessi (Di martedì 13 luglio 2021) Nella settimana epidemiologica 6 – 12 luglio i nuovi casi sono stati 8.380 (+56,7% dai 5.348 del periodo precedente, 30 giugno – 5 luglio); media giornaliera 1197 (da 764); rapporto positivi/tamponi totali medio: 0,77% (in precedenza 0,46% ); rapporto positivi/casi testati: 2,4% (da 1,75%); ricoverati in area medica al 12 luglio 1.149 (dai 1.337 del 5 luglio); terapie intensive 158 (dalle 191 del 5 luglio) con 51 nuovi ingressi nella settimana (34 la precedente); tamponi totali 1.167.485 (da 1.207.489; -3,3%%);). Il tasso di positività medio è balzato dallo 0,46% allo 0,77%. Prosegue il calo dei decessi:

