Audace Cerignola il nuovo patron Danilo Quarto punta alla serie C!

Prima uscita per il nuovo presidente dell'Audace Cerignola Danilo Quarto che punta subito alla promozione in serie C! Chi è Danilo Quarto l'imprenditore che ha acquistato il Cerignola Danilo Quarto è un imprenditore nato a Bari. È proprietario della Sly Service Security una società di sicurezza con sedi sparse da Milano in giù. Con la sua società Quarto è uno dei Main sponsor del Bari calcio. Oltre all'Audace ...

