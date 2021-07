Aldo Grasso bacchetta le allegre vacanze della Rai (Di martedì 13 luglio 2021) «Chiuso per ferie», la lunga vacanza del servizio pubblico Corriere della sera, pagina 47, di Aldo Grasso. Fra i molti problemi che dovranno affrontare in Rai Marinella Soldi e Carlo Fuortes (due persone di indiscutibile valore, una scelta di livello) ce n’è uno, apparentemente di poco conto, ma di alto valore simbolico. Il problema è questo: i programmi del servizio pubblico si prendono in media tre mesi di ferie. Da quando inizia ad andare in onda Techetechetè, significa serrande abbassate e cartello «Chiuso per ferie». Eppure, lo abbiamo scritto più volte, il pubblico che d’estate segue la tv è il pubblico più anziano, quello che ... Leggi su tvzoom (Di martedì 13 luglio 2021) «Chiuso per ferie», la lunga vacanza del servizio pubblico Corrieresera, pagina 47, di. Fra i molti problemi che dovranno affrontare in Rai Marinella Soldi e Carlo Fuortes (due persone di indiscutibile valore, una scelta di livello) ce n’è uno, apparentemente di poco conto, ma di alto valore simbolico. Il problema è questo: i programmi del servizio pubblico si prendono in media tre mesi di ferie. Da quando inizia ad andare in onda Techetechetè, significa serrande abbassate e cartello «Chiuso per ferie». Eppure, lo abbiamo scritto più volte, il pubblico che d’estate segue la tv è il pubblico più anziano, quello che ...

