Aguero | «Con la Copa America Messi è più sereno»

(Di martedì 13 luglio 2021) Sergio, compagno di squadra e amico di, racconta come la vittoria sia stata un toccasana per il campione argentino Sergio, compagno di Lionelin nazionale e tra poco anche nel Barcellona, ha parlato ai media in Argentina, in aeroporto, prima della partenza verso la città catalana. Le parole, sono state riprese da Gianlucadimarzio.com. «Laera ciò di cuipiù aveva bisogno. Sapeva che il vincere in Nazionale era quel qualcosa in più che potesse dargli la serenità per vivere più tranquillo e rilassato. Ora è molto felice, e ...

Advertising

MatteoTamburin4 : RT @Teo__Visma: Momento della festa argentina, De Paul e Lo Celso partono con un coro indirizzato ai brasiliani. Messi e Aguero, quelli co… - AlePitton : RT @Teo__Visma: Momento della festa argentina, De Paul e Lo Celso partono con un coro indirizzato ai brasiliani. Messi e Aguero, quelli co… - AntonioParr8 : La difficoltà di #Aguero che sta per partire con #DePaul sfanculando i brasiliani ma non appena #Messi dice di no,… - sparklylouis : RT @Teo__Visma: Momento della festa argentina, De Paul e Lo Celso partono con un coro indirizzato ai brasiliani. Messi e Aguero, quelli co… - TheYorrick : RT @Teo__Visma: Momento della festa argentina, De Paul e Lo Celso partono con un coro indirizzato ai brasiliani. Messi e Aguero, quelli co… -

Ultime Notizie dalla rete : Aguero Con

Sergio, Depay, Eric Garcia ed Emerson Royal rimpolperanno le fila dei blaugrana in vista della prossima stagione. Il Real Madrid invece per ora ha risposto solamenteAlaba, anche lui ...Sono contento per lui perché è riuscito a riportare l'Argentina alla vittoria, insieme anche a Sergio'. Così il presidente del Barcellona Joan Laporta si è complimentatoLeo Messi per la ...Fresco della vittoria in Copa América con l’Argentina, il Kun Agüero ha parlato ad ESPN poco prima di dirigersi a Barcellona ...Sergio Aguero, compagno di squadra e amico di Messi, racconta come la vittoria sia stata un toccasana per il campione argentino Sergio Aguero, compagno di Lionel Messi in nazionale e tra poco anche ne ...