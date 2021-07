Temptation Island, Natascia e Alessio ancora nervi tesi tra falò e pinnettu (Di martedì 13 luglio 2021) Natascia si mostra spensierata, Alessio invece combatte con la paura di perderla. Natascia intanto è sempre più affiatata al single Samuele La coppia Natascia e Alessio vive un cambio di rotta, è stata Natascia a scegliere di partecipare al reality Temptation Island, per ritrovare se stessa. E nel villaggio con l’aiuto dei single ci sta riuscendo, infatti ha stretto un ottimo legame con Samuele, il tentatore che ha affermato ad una delle fidanzate, di avere tanti punti in comune con Natascia: “è una ragazza semplice, pratica, intelligente” ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 luglio 2021)si mostra spensierata,invece combatte con la paura di perderla.intanto è sempre più affiatata al single Samuele La coppiavive un cambio di rotta, è stataa scegliere di partecipare al reality, per ritrovare se stessa. E nel villaggio con l’aiuto dei single ci sta riuscendo, infatti ha stretto un ottimo legame con Samuele, il tentatore che ha affermato ad una delle fidanzate, di avere tanti punti in comune con: “è una ragazza semplice, pratica, intelligente” ...

