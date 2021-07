Podcast Chiamate il Coach! La masturbazione e la via della saggezza

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’autoerotismo come via di autoconsapevolezza. È il tema della nuova puntata del podcast Chiamate il Coach! nella quale ci siamo posti come interrogativo, come l’esplorazione del nostro corpo alla ricerca del piacere possa diventare una via di conosocenza e migliorare le nostre relazioni sociali.