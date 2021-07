Nuoto | calendario Olimpiadi Tokyo | programma | date | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 luglio 2021) Dal 24 luglio al 1° agosto le gare delin corsia saranno una delle attrazioni più importanti delledi. C’è grande attesa per quanto accadrà nella vasca nipponica, visto che l’Italia si presenta con ambizioni assai importanti. Non è un mistero che la Nazionale guidata dal DT Cesare Butini voglia mettersi in evidenza in questa competizione, che è sicuramente la più difficile di tutte per le qualità degli avversari e l’importanza della stessa. I ricordi di quanto accaduto a Sydney 2000, con quelle sei medaglie, fa parte della storia dello sport italiano. Le ambizioni della compagine tricolore sono quelle di provare a ...