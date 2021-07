La variante delta avanza | crescono ricoveri e tasso di positività

Advertising

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - fattoquotidiano : A Londra è saltata ogni regola: tifosi ubriachi e senza le mascherine [di @lVendemiale] - AlbertoBagnai : Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito… - marciiHD : RT @07Emmedi: il ministro della sanità inglese classifica la variante 'delta' come semplice influenza e quindi vuole togliere i lockdown in… - ulell : Io sono #provax e aspetto con ansia la seconda dose. Tuttavia questo clima da terrore psicologico e da ansia contin… -

Ultime Notizie dalla rete : variante delta

Di D - 12/07/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Secondo il Sottosegretario alla Salute la risalita dei casi Covid è ormai inevitabile anche in Italia dove ladiventerà la mutazione predominante prima del previsto Dopo la nottata dedicata ai festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei bisognerà tornare a fare i conti con la cruda ...L'Ecdc ha raccolto segnalazioni di 35 casi di cui 5 conin Danimarca, 481 in Finlandia, 3 in Francia, 2 in Svezia, 1.991 in Scozia, 18 in Germania, e meno di cinque casi ciascuno in ...Ha fatto peggio Londra, chiudendo invariata. Oltremanica sono andate male le azioni delle compagnie aeree e dei viaggi, pagando dazio al timore che la variante Delta possa pesare. Il gruppo Iag ha ...Secondo il Sottosegretario alla Salute la risalita dei casi Covid è ormai inevitabile anche in Italia dove la variante Delta diventerà la mutazione predominante prima del previsto ...