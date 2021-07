Italia-Inghilterra, l'ultimo rigore visto dalla curva avversaria | video (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono le 23 e 54 minuti allo Stadio di Wembley, quando Donnarumma respinge il rigore di Saka decretando così la vittoria degli Azzurri. Il filmato mostra il momento decisivo del match ripreso dalla curva avversaria da un tifoso Italiano alquanto temerario con la delusione degli Inglesi che si accompagna all'abbraccio caloroso di migliaia di tifosi azzurri che esultano per la vittoria. Via Twitter Guarda tutti i video Italia Campione d'Europa: l'arrivo degli Azzurri a Roma video L'Italia campione d'Europa è rientrata a Roma. Tra ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono le 23 e 54 minuti allo Stadio di Wembley, quando Donnarumma respinge ildi Saka decretando così la vittoria degli Azzurri. Il filmato mostra il momento decisivo del match ripresoda un tifosono alquanto temerario con la delusione degli Inglesi che si accompagna all'abbraccio caloroso di migliaia di tifosi azzurri che esultano per la vittoria. Via Twitter Guarda tutti iCampione d'Europa: l'arrivo degli Azzurri a RomaL'campione d'Europa è rientrata a Roma. Tra ...

