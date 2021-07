Grazie Ragazzi! In diretta su Rai 1 l’incontro degli Azzurri con Mattarella al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 12 luglio 2021)a Wembley durante Italia-Inghilterra Giornata di celebrazioni per l’Italia Campione d’Europa. La Nazionale di Roberto Mancini, dopo il trionfo di ieri sera a Wembley contro l’Inghilterra, è atterrata questa mattina a Roma, in vista di un pomeriggio di omaggi nei “palazzi del potere” che Rai 1 garantirà in. Si parte alle 16.55 circa con lo speciale, all’interno del quale i telespettatori assisteranno aldi capitan Chiellini e tutta la squadra alcon il Presidente della Repubblica Sergio, anche lui di ...